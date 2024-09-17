Fenerbahçe'den Enes Kanter tepkisi: 'Kulübümüzün kapıları kendisine...'
Fenerbahçe, Fetö firarisi Enes Kanter'in sosyal medyada sarı lacivert formayla yaptığı paylaşım üzerine açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır" dedi.
Fenerbahçe Kulübü, Fetö firarisi Enes Kanter'in sosyal medyada sarı lacivert formayla yaptığı paylaşım üzerine açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.
Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;
Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."
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