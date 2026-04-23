Dusan Tadic'ten flaş Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, beIN Sports'a verdiği röportajda derbi ve sarı-lacivertlilerde takımda forma giydiği dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tadic açıklamasında, "Bence 99 puan topladığımız yıl kesinlikle şampiyon olmamız gerekirdi. Ama tamam, geçmişe bakamayız, bahane arayamayız. Ama bu futbol; şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yönetmen gerekiyor ve sadece sabırlı olmaya ve Fenerbahçe için her şeyi yapmaya çalışman gerekiyor. Umarım gelecekte şampiyonlukları kazanacağımız iyi bir süreç yaşarız. Bunu gerçekten umuyorum. Bence kulüp olarak Fenerbahçe bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla ilgili deneyimli futbolcu, “Bence iyi bir takımımız ve iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyunculara çok fazla para yatırdık. Kante, Asensio gibi harika özgeçmişlere sahip pek çok harika oyuncu getirdik. Skriniar'ın orada olmasından ve kaptan olmasından da çok mutluyum. Şu an oynayan Oosterwolde ve daha önce oynayan oyuncularla birlikte takımın iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii belki birkaç parça daha eksik olabilir ama şu an söylemesi zor. Asensio'nun bu maçta oynayabileceğini umuyorum çünkü takım için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve en önemlisi, takım olarak gerçekten güçlü oynamayı başarmaları ve sonuç almaları” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco içinse Tadic şunları kaydetti:

“Çok iyi şeyler yaptığını, iyi enerji ve her şeyini verdiğini düşünüyorum. Genç bir teknik direktör ama yine de çok fazla deneyimi var. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak kolay değil. Umarım Fenerbahçe ile kupa kazanabilir çünkü bunun için potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bunu yapman gerekiyor, umarım yapabilir.”

TADIC'İN DERBİ TAHMİNİ

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında Tadic skoru tahmini yapıp şunları kaydetti:

“Her derbi çok önemli. Ve normalde Galatasaray'ın stadyumunda başarılı oluyoruz. Umarım şimdi de böyle olur. Şampiyonluk yarışı eşit ve bence kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Ama tabii kolay olmayacak. Çok zor bir maç. Söylemesi zor. Umuyorum Fenerbahçe 2-1 kazanır.”