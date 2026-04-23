Spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağladı'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

'KUPANIN 'SÜRPRİZ'LERİNDEN İKİNCİSİ'

Ebru Kılıçoğlu: "Çok değil 4 gün önce karşı karşıya gelmişti iki takım. O skordan bağımsız olarak maç; orada kaldığı yerden başlıyor: Gençlerbirliği kendi sahasında temkinli ve durgun, Galatasaray sadece olması gerektiği kadar baskın… Ancak ikinci yarının ilk düdüğü ile anlıyoruz ki kaybedenin eleneceği maçta, iki takım da ellerindeki tüm kozları bu yarıya saklamış. Baskı ve tehlikeli pozisyonlar Galatasaray’dan gelse de eline geçen fırsatları boşa harcamayan Gençlerbirliği oluyor. Ankara takımı; iki kere geldiği Galatasaray kalesinden 51’de Fıratcan, 83’teyse Traore’nin golleriyle dönüyor. Kaleci Erhan’ı geçemeyen Galatasaray, kupanın “sürpriz”lerinden ikincisini yaparak çeyrek finalde veda ediyor." (Cumhuriyet)

'FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN AYAĞA KALKMASINI SAĞLAMIŞTIR'

Levent Tüzemen: "Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur. Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. G.Saray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya veda eden F.Bahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. G.Saray, G.Birliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken F.Bahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır." (Sabah)

'GALATASARAY O MAÇA BAMBAŞKA BİR DÜZEYDE ÇIKACAK'

Cem Dizdar: "Bu maç hafta sonu için Fenerbahçeliler’i heveslendirmiş olabilir ancak unutulmasın ki, Galatasaray o maça bambaşka bir düzende çıkacak. Lakin maç bu maça benzer biçimde ilerler ve de biterse Günay’ı hedef alan protestoların sonraki hedefinde kim ya da kimlerin olacağını tahmin etmek zor olmaz! Ve ondan sonrası da, öngörülemez..." (Fanatik)

'GALATASARAY’DA BİRÇOK FUTBOLCU SALLANIYOR'

Osman Şenher: "Taraftar tabii ki takımına güveniyor, büyük destek veriyor ama görünen o ki Galatasaray’da birçok futbolcu sallanıyor. Fenerbahçe maçı da zor, Samsun, Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmaları da zor. Bilhassa orta sahada oynayan futbolcuların kıpırdaması lazım. Gençlerbirliği bile elini kolunu sallayarak gol pozisyonu yakalayabiliyor. Orta saha yok. Lemina’nın da o savaşçılığı kalmamış. Eminim taraftar, Okan Hoca’yı “Neden maçı ciddiye almadın ve esas kadronla çıkmadın?” diye çok eleştirecek. Sonuçta bağıra bağıra kendi taraftarının önünde kupa gitti. Kar, kış her maça koşan, takımını destekleyen o taraftarın canı çok yandı, benden söylemesi." (Milliyet)