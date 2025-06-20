Dusan Tadic'ten flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'deki 2 yıllık macerasını noktalayan Dusan Tadic'in Ajax'a döneceği konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcu ise transferde ters köşe hazırlığında.

Tadic'in ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportske'nin aktardığı habere göre deneyimli ismin yeni durağı Olympiakos oluyor.

Habere göre Olympiakos, yıllığı 4 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklifiyle Dusan Tadic'i ikna etti.

Tadic'e Suudi Arabistan'dan 2 teklif olsa da oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'u tercih ettiği aktarıldı.