Dusan Tadic'ten Ajax iddialarına cevap!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından takımdan ayrılan ikinci isim Dusan Tadic oldu.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı öncesinde Tadic'e veda ederken deneyimli futbolcu bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Yeni takımı henüz netleşmeyen Dusan Tadic, Ajax'a geri dönebileceğini söyledi.

Hollanda basınından De Telegraaf'a verdiği röportajda Dusan Tadic, Ajax'ın yeni teknik direktörünün John Heitinga olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Tadic açıklamasında, "İlk döneminde iyi bir şans elde edemedi ve bu yüzden tekrar göreve gelmeyi hak ediyor. Çünkü o dönemde iyi iş çıkardı. O harika bir teknik direktör ve harika bir insan" dedi.

Ajax'a geri dönüşüyle ilgili Tadic, "John'un gelişi kesinlikle geri dönmek için bir sebep. Bunun gerçekten olup olmadığını yakında öğreneceğiz. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ajax için en önemli şey John'un geri dönmesi" ifadelerini kullandı.



