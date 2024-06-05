Dusan Tadic'li Sırbistan, Avusturya'da mağlup
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya, konuk ettiği Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti.
Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturya 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 45 dakika sahada kaldı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Patrick Wimmer ve 13. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.
Sırbistan'ın tek golünde ise 35. dakikada Dusan Tadic'in ortası sonrası oluşan karambolde Strahinja Pavlovic topu ağlara gönderdi.
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