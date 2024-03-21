Dusan Tadic'ten milli takım açıklaması: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, basın mensuplarına konuştu. Sırbistan Milli Takımı kampında görüşlerini aktaran Tadic, "Çok iyi bir sınav bizi bekliyor. sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kampında açıklamalar yaptı.
Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Rusya Milli Takımı'nın maçlarını izledik, takım kalitesi çok iyi ve birçok mükemmel futbolcuları var. Kendilerini kanıtlama konusunda istekli olduklarını biliyoruz. Uzun zamandır güçlü bir rakibe karşı oynamadılar. Bu da motivasyonlarının yüksek olmasını sağlayacaktır. Çok iyi bir sınav bizi bekliyor. sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.
"BİRBİRİMİZE ALIŞTIK, BAĞLANDIK"
Milli takım hocası Dragan Stojkovic ile ilgili de konuşan Tadic, "Onun teknik direktörlüğüne alışığız. Birlikte bazı hedeflere ulaştık, harika işler yaptık. Birbirimize alıştık ve bağlandık, bundan dolayı çok mutluyuz. Oyuncular, yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar. Daha iyi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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