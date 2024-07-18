Dusan Tadic'ten milli takım kararı: Resmen açıkladı!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:16

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:16

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Dragan Dzajic ve yöneticilerden Nenad Bjekovic ile Stevan Stojanovic'i konu hakkında bilgilendiren Tadic, yaptığı açıklamada EURO 2024'te takımının başarısız olmasına değindi.

Tadic'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu açıklamayla tüm futbolseverlere seslenmek istiyorum.

Mümkün olduğunca doğru ve doğrudan olmaya gayret ediyorum.

İfade ettiğim görüşlerin arkasındayım. Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'daki Sırp takımının bir parçası olan herhangi birine hakaret etmek gibi bir niyetim olmadığının altını çiziyorum, bu nedenle son kez hakkında tartışma olduğunu bildiğim bazı şeyleri açıklama ihtiyacı duyuyorum.

Ayrıca, bu açıklamanın ana nedeni Sırbistan milli takımı formasına veda etme kararı almış olmamdır. Gelecekte de faydalı olup olamayacağımı mesleğim, kamuoyu ya da kendini tartışmaya davet edilmiş hisseden ve futbol ortamının bir parçası olduğunu düşünen herkes değerlendirsin.

Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Ülke sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinç, üzüntü, gülümseme, kan, mutluluk ve çok fazla acı ve ıstırap vardı. Hiçbir kulüp başarısızlığı bir temsilci başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırbistan formasıyla elde edilen başarı kadar sevinç getiremez. Milli takım arması için mücadele etmekten ve onu savunmaktan büyük mutluluk duydum. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da. Sırbistan'ı iki Dünya Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonasında ve Olimpiyat Oyunlarında temsil etme ayrıcalığına sahip oldum.

Rekorlarla hiç ilgilenmedim ve kaptanlık pazubandı özel bir sorumluluk, onur ve güven getirdi. Eğer bir şeyin altını çizecek olsaydım, bu asist sayısındaki rekor olurdu. Beni tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Asist yapmak her zaman gol atmaktan daha tatlıdır.

Alkışlar ve eleştiriler için halkımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Eleştirilerde bile desteği ve milli takımı ne kadar çok sevdiklerini hissettim. Sporda, nerede olduğunuzu ve ne kadar hak ettiğinizi gösteren şey çoğunlukla sahadır. Milli takımın bir parçası olduğum ilk günden itibaren tanıştığım herkese teşekkür ederim. Beni daha iyi bir insan ve sporcu yaptılar.

Milli takıma veda ediyorum ama bir gün tekrar orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra futbolun içinde kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünde ya da ekran karşısında, her zaman Sırbistan'ın sadık bir taraftarı olacağım."