Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'ye 2 yıllığına imza atan Jose Mourinho, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
Tatil için ülkesinde olan Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı'' ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.
Jose Mourinholu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da start verecek.
Spor Haberleri
- Bayern Münih yeni transferini duyurdu!
- Amedspor'da Ersun Yanal dönemi başladı
- Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
- Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti!
- Milos Teodosic sözleşmesini uzattı
- Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!
- Newcastle United, Lloyd Kelly'i resmen açıkladı!
- Nadal'dan kötü haber! Wimbeldon'da olamayacak...
- Filenin Sultanları doludizgin!
- Ersu Şaşma kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Tanrıöğen dizi ekibiyle bir araya geldi: İşte son hali!
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu