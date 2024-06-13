Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:37
Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!
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Fenerbahçe'ye 2 yıllığına imza atan Jose Mourinho, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Tatil için ülkesinde olan Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı'' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. 

Jose Mourinholu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da start verecek. 


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