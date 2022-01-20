Düşme hattındaki 6 puanlık maçta Çaykur Rizespor, Antalyaspor’u devirdi
Alt sıraları yakından ilgilendiren ve kar yağışı nedeniyle iki günde tamamlanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak ligde kalma yarışında 6 puanlık zafer elde etti.
Çarşamba günü başlayan karşılaşma, 23. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Kaldığı yerden başlayan karşılaşmada Antalyaspor 35. dakikada Haji Wright’ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının duraklama dakikalarında ise Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Rize’nin Finli golcüsü Pohjanpalo, kaleci Boffin’i mağlup ederek maça 1-1’lik dengeyi getirdi.
58. dakikada ise Rizespor’un galibiyet golü geldi. Boldrin’in ortasında Gökhan Gönül topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Alt sıralar için çok kritik öneme sahip olan maçta geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.
4 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor 21 puanla 18. sıraya yükselirken, Antalyaspor da 23 puanla 16. sırada kaldı.
Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor, Pazar günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor da aynı gün sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.
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