Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:57

Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile berabere kalarak puan kaybeden Trabzonspor'da bir üzüntü daha yaşandı.

Bordo-mavili ekipte mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

Trabzonspor'dan Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.”