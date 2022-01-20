Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla sarsıldı. Bordo-mavili kulüp, Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı ve başarılı oyuncunun sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini belirtti.
Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile berabere kalarak puan kaybeden Trabzonspor'da bir üzüntü daha yaşandı.
Bordo-mavili ekipte mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
Trabzonspor'dan Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.”
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 20, 2022
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