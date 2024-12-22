Dybala yıldızlaştı, Roma 5 golle kazandı!
Roma, sahasında Parma'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gündemindeki Dybala karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.
İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçta kazanan 5-0'lık skorla Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.
PAULO DYBALA YILDIZLAŞTI
Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Milan deplasmanında gidecek. Parma, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Paulo Dybala #roma #parma
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