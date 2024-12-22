Dybala yıldızlaştı, Roma 5 golle kazandı!

Roma, sahasında Parma'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gündemindeki Dybala karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.

Dybala yıldızlaştı, Roma 5 golle kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 16:31

İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçta kazanan 5-0'lık skorla Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.

PAULO DYBALA YILDIZLAŞTI

Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Milan deplasmanında gidecek. Parma, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Paulo Dybala #roma #parma

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan Paulo Dybala açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan Paulo Dybala açıklaması!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala için flaş Fenerbahçe iddiası!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala için flaş Fenerbahçe iddiası!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler