Roma'dan Dybala'ya sürpriz alternatif!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Paulo Dybala'nın yerine Giacomo Raspadori'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Ara transfer döneminin başlamasına birkaç hafta kala Galatasaray'ın, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile görüştüğü iddiası gündemi sarstı. Dybala'nın ara transfer döneminde İtalyan takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Roma yıldız oyuncunun alternatifi için çalışmalara başladığı iddia edildi.
DYBALA'NIN YERİNE RASPADORI
Calcio Mercato'nun haberine göre; Serie A ekibi, Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Giacomo Raspadori ile ilgileniyor. Raspadori'nin de daha fazla süre alabileceğini düşündüğü Roma'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
JUVENTUS DA PEŞİNDE
Öte yandan Juventus'un da 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ileri sürüldü. Juve'nin mevcut sportif direktörü Cristiano Giuntoli, 2022'de Raspadori'yi Napoli'ye transfer eden isimdi.
11 MAÇTA 1 ASİST
Raspadori bu sezon 11 maçta 481 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
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