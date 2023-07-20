Eberechi Eze: 'Zaha'nın kalmasını istiyoruz'
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın İngiliz futbolcusu Eberechi Eze, Fildişi Sahilli takım arkadaşı Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Eze, "Zaha'nın elbette burada kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın takım arkadaşı dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Crystal Palace'ın on numarası Eberechi Eze, İngiltere merkezli Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Zaha'nın elbette burada kalmasını istiyoruz" dedi.
Eberechi Eze (sağda)
Oyuncunun kalitesini herkesin bildiğini söyleyen Eze, "Nasıl bir kaliteye sahip olduğunu herkes biliyor. İnanılmaz bir oyuncu ve insan. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, kariyeri boyunca Crystal Palace, Manchester United, Cardiff City formasını giydi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kalan 1.80 boyundaki Zaha 7 gol, 3 asistlik performansa imza attı.
Wilfried Zaha
Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynayan Zaha, 7 karşılaşmada ise santrfor olarak oynadı. 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi ise geçen sezon sonunda bitti.
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