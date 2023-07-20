Wilfried Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarlarına mesaj!
Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zaha'nın eşi Paige Zaha, Fenerbahçeli taraftarlara yaptığı paylaşım ile mesaj yolladı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınabilirseniz makbule geçer. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha (solda)
ZAHA DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Wifried Zaha ise önceki gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan tweet 4 milyona yakın görüntülenme aldı.
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