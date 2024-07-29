2-0'dan muhteşem geri dönüş: Filenin Sultanları, Olimpiyatlara Hollanda galibiyetiyle başladı!
Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü maçta Hollanda'yı altın setle 3-2 mağlup etti ve Paris 2024'e galibiyetle başladı.
2024 Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalan ancak Polonya'ya 3-2 yenilip turnuvaya veda eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıktı. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında geriden gelerek kazandı.
FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI
Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.
1. set: 19-25
2. set: 19-25
3. set: 25-22
4. set: 25-22
5. set: 15-13
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYATLARDAKİ MAÇ PROGRAMI
1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya
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