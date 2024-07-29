2-0'dan muhteşem geri dönüş: Filenin Sultanları, Olimpiyatlara Hollanda galibiyetiyle başladı!

Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü maçta Hollanda'yı altın setle 3-2 mağlup etti ve Paris 2024'e galibiyetle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:28
2-0'dan muhteşem geri dönüş: Filenin Sultanları, Olimpiyatlara Hollanda galibiyetiyle başladı!
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2024 Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalan ancak Polonya'ya 3-2 yenilip turnuvaya veda eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıktı. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında geriden gelerek kazandı.

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI

Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.

1. set: 19-25

2. set: 19-25

3. set: 25-22

4. set: 25-22

5. set: 15-13

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYATLARDAKİ MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya


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