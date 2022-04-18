Ebrar Karakurt şov yaptı, spiker kendinden geçti

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, transfer olduğu İtalya'da performasıyla lige damga vurmaya devam ediyor.

İtalya Ligi çeyrek mücadelesinde Igor Gorgonzola Novara ile S. Bernardo Cuneo karşı karşıya geldi. Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt yine müsabakaya damga vururken maçı anlatan spiker, milli voleybolcunun bir hareketi sonrası adeta kendinden geçti.

Igor Gorgonzola Novara sahadan 3-0 galip ayrılarak (25-23, 25-12, 25-23) adını yarı finale yazdırdı. Müsabakada'da Ebrar Karakurt 13, Britt Herbots 12, Haleigh Washington 11, Alice Degradi 11 sayı ile oynadı.

Maçı anlatan spiker ise smaç karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Vaovv, inanılmaz! Elini topun dışına nasıl götürebildiği hakkında hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

İTALYA'YA TRANSFER OLDU

'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olan Karakurt, sezon başında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

NORMAL SEZONUN MVP'Sİ SEÇİLDİ

İtalya Ligi’nde normal sezonun en değerli oyuncusu Novara'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt seçildi. Milli pasör çaprazı İtalya’daki ilk sezonunda tam 426 sayı üretti. Ebrar bu sonuçla tarihi bir başarı elde etti.

EGONU'YU GEÇTİ

İtalya liginin en kaliteli takımlarından olan Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı ve Vakıfbank ile eşleşti. İtalya'da ise Imoco en büyük rakibi Novara ile aynı puanda normal sezonu bitirdi. Imoco'nun İtalyan süperstarı Egonu ise muhteşem performansına rağmen normal sezon MVP'si yarışmasında Ebrar Karakurt'u geçemedi.