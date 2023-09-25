Ebrar Karakurt: 'Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretiyorum'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Melissa Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını söyledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Melissa Vargas hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSTİKLAL MARŞI'NI ÖĞRETİYORUM"
4Bir4Bir'e konuşan Karakurt, Küba asıllı arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- Tekneden düşmüştü: Cesedi bulundu
- 'Demokratik değerler'e bak!
- Sürücü yanarak can verdi! Yaralılar var...
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Kolesterol ve damar sağlığı için evde hazırlanan şifa
- 'CIA ajanı' bilmecesi