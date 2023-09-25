Ebrar Karakurt: 'Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretiyorum'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Melissa Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretmeye başladığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:49
Ebrar Karakurt: 'Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğretiyorum'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Melissa Vargas hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTİKLAL MARŞI'NI ÖĞRETİYORUM"

4Bir4Bir'e konuşan Karakurt, Küba asıllı arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır."


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A Milli Kadın Voleybol Takımı ebrar karakurt Melissa Vargas

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