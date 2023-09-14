Milli voleybolcu Melissa Vargas resmen Malatyalı oluyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Melissa Vargas'a, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak hemşerilik beratı verileceği kaydedildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'a hemşerilik beratı verecek. Bu sayede milli voleybolcu Vargas resmen Malatyalı olacak.
Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Fahri Hemşerilik beratını, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Vargas'a takdim etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
16 Ekim 1999'da Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas, "Malatyalıyım" sözleriyle gündem olmuş ve son yıllarda 'Nerelisin?' sorusuna sık sık "Malatya" yanıtını vermişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Maden ocağında göçük!
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Ünlü ekonomistten çarpıcı akaryakıt tahmini
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- 'Tarihi bir skandala imza attı...'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap