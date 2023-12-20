Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:48

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. Yurttaşlar, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatını ve takımı neden sahadan çektiğini merak etti. Peki, Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ecmel Faik Sarıalioğlu İstanbulspor'u neden sahadan çekti?

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.

Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.

Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU, İSTANBULSPOR'U NEDEN SAHDAN ÇEKTİ?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.