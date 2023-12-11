Yayınlanma: 11.12.2023 - 23:08

Güncelleme: 11.12.2023 - 23:08

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü takımının başkanı olan Faruk Koca, maç sırasında yaşanan olay ile gündeme düştü. Peki, Ankaragücü başkanı Faruk Koca kim? Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca kimdir?

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Koca, Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü takımının başkanıdır. 2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.

Spor ve siyaset dünyasının tanınan ismi Faruk Koca'nın 4 çocuğu var.

FARUK KOCA HAKEME Mİ SALDIRDI?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.