Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit son iki sezondur takımda oynayan deneyimli oyuncusu Fatma Şekerci ile yollarını ayırdı.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Eczacıbaşı forması giyen oyuncunun sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilerek, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Fatma Şekerci, daha önce Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formaları da giydi.
Eğlenceli kişiliğin, çalışkanlığın ve takıma kattıkların için teşekkürler Fatma! Kariyerinin devamında başarılar dileriz. #SonunaKadar #AllTheWay pic.twitter.com/0Yrt1wwKwK— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) May 13, 2022
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