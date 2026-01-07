Eczacıbaşı Dynavit İtalyanların serisine dur dedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 23:32:00
AA
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde ağırladığı Numia Vero Volley'i 3-2 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İtalya ekibi Numia Vero Volley'i 3-2 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Numia Vero Volley ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Bengisu Aygün, Smrek)

Numia Vero Volley: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva (Modesti, Gelin, Sartori, Pietrini, Akimova, Fersino, Miner, Cagnin)

Setler: 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13

Süre: 137 dakika (28, 29, 31, 27, 22)

İlgili Konular: #voleybol #CEV Şampiyonlar Ligi #eczacıbaşı

