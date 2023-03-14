Eczacıbaşı Dynavit Polonya'da avantajı kaptı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Developres Rzeszow'u setlerde 3-1 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u deplasmanda 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26‘lık setler sonucunda 3-1 mağlup etti.
RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta iki set alması durumunda yarı finale çıkacak. Konuk ekip, maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa yarı finalisti altın set belirleyecek.
Salon: RCWS Podpromie Rzeszow
Hakemler: Bernard Valentar (SLO), Andrea Puecher (ITA).
Developres Rzeszow: Wenerska, Kalandadze, Centka, Rapacz, Blagojevidz, Obiadz, Szczygdzowska (L), Orvosova, Jurczyk, Bidzczycka.
Eczacibaşi Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha.
Setler: 1-3 (19-25, 25-22, 25-16, 26-28)
Süre: 101 dakika (24,26,21,30)
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