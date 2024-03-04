Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Nillüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:43
Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı
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Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Nillüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Voronkova, Gray, Stevanovic (Simge Aköz, Aybüke Özel)

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Ece Eke, Deniz Uyanık, Kunzler, Sena Nur İbişoğlu)

Setler: 25-17, 25-14, 28-26

Süre: 76 dakika (20, 23, 33)


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