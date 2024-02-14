Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank...

Erkeklerde Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara, kadınlarda ise VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yer aldığı Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 22:17
Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank...
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AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun çeyrek finalleri sona erdi.

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Organizasyonda kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselme hakkı elde etti.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

Halkbank-Fenerbahçe Parolapara


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