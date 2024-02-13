Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün yeni salonunun temeli atıldı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 4 bin seyirci kapasitesine sahip olacak yeni spor salonunun temelini attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:36
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün yeni salonunun temeli atıldı
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Türkiye'de kadın voleybolunun öncüsü ve şampiyonluk rekortmeni Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni spor salonunun temelini attı.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun Kartal'daki arazisi üzerinde inşa edilecek olan yeni salon 4 bin seyirci kapasitesine sahip olacak. Yazgan Mimarlık tarafından projelendirilen ve uluslararası standartlara sahip olacak yeni salonda üç antrenman sahası ve ikişer kişilik 10 odalı altyapı konaklama alanının yanı sıra idari ve sosyal alanlar, fizyoterapi ve fitness bölümleri, kafeterya, yemek salonları ve sporcu dinlenme bölümleri de yer alacak. Toplam inşaat alanı yaklaşık 25 bin metrekare olan proje, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edilecek, enerji verimliliği ön planda tutulacak ve çevreye duyarlı malzemeler kullanılacak.

"YENİ FIRSATLAR SUNACAĞINA İNANIYORUM"

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 60 yıla yaklaşan mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir sosyal yatırımın temelini attıklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Modern ve en ileri teknoloji ile donatılacak yeni salonumuzda, sporcularımız en iyi eğitim ve antrenman imkanlarına sahip olacaklar. Konforlu oturma alanları ve maçları en iyi açıdan izleme imkanı sunacak yapısıyla voleybol izleyicileri için de farklı bir deneyim sunacak olan yeni tesisimizin, genç sporcularımızın gelişimi için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum” dedi.


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