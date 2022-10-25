Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon öncesi basınla bir araya geldi

25 Ekim 2022 Salı, 12:30

Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, sezon öncesi basınla buluştu.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sezon açılış toplantısına, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, oyuncular ve teknik kadronun yanı sıra altyapı oyuncuları da katıldı. Toplantıda konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, voleybolun en üst seviyesi olan organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdüreceklerini belirterek, “Çok zorlu mücadelelere sahne olacak dört kulvarda da şampiyonluğa ulaşmayı ve müzemize yeni kupalar getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedefler doğrultusunda kadroyu yeni oyuncularla güçlendirdiklerini vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, “Yeni sezonda aramıza katılan Irina Voronkova, Samanta Fabris, Sinead Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve altyapımızdan Aybüke Özel’in bize çok önemli katkılar sağlayacaklarına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

“BİNLERCE KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATINA DOKUNDUK”

Sadece saha içinde değil, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle saha dışında da Türk spor camiasına katkı sağlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün “Geleceğe Smaç” projesi hakkında da bilgi veren Eczacıbaşı, “Kulüp olarak kuruluşumuzdan bu yana kız çocuklarına ve kadın sporculara destek veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Geleceğe Smaç Projesi sayesinde binlerce genç kızımızı voleybol ve sporla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Projeye başladığımız günden bu yana bünyemize 1.500 lisanslı sporcu, altyapı kadrolarımıza da 34 sporcu kazandırdık. Bunun yanı sıra iki binin üzerinde voleybol okulu öğrencisi, Geleceğe Smaç kampüslerinde antrenman yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

FERHAT AKBAŞ: SAHADA ÇOK CİDDİ SAVAŞ VERECEK BİR EKİP GÖRECEKSİNİZ

Yaz döneminde kadroyu yenilediklerini ve iddialı bir kadro kurduklarını aktaran başantrenör Ferhat Akbaş, “Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini görüyoruz. Ama Türkiye'de değişmeyen bir şey var. Bu da Eczacıbaşı Dynavit’in duruşu ve başarıları. Şu an gördüğünüz ekip olarak biz bu akımın bu seneki temsilcileriyiz. Bizler elimizden geldiğince bu geleneği en iyi şekilde daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Çok iddialı bir kadromuz var. Baştan aşağıya yenilenmiş, kupaların peşinden çok iyi bir ekibimiz var. Size garanti edebileceğimiz şey, çok ciddi bir savaş ve mücadele verecek bir ekip göreceksiniz. Çok iyi çalışıyoruz. Bu duruşu, daha iyi noktalara hep beraber getireceğiz” şeklinde konuştu.

Takım kaptanlarından Tijana Boskovic ise “Burada olduğum için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Sezonu 5 gün önce Ankara’da kupa maçlarıyla açtık.. Bu sezon 4 farklı kupada mücadele edeceğiz. Bu sezonu en verimli şekilde geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Yeni sezon açılışı, açıklamaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.