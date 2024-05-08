Eczacıbaşı Dynavit'ten Naz Aydemir Akyol kararı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:17
Eczacıbaşı Dynavit'ten Naz Aydemir Akyol kararı!
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'la yeni sözleşme imzaladı.

ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz'ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.

Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen Naz Aydemir Akyol, 2004-2009 yılları arasında ve geride kalan sezon turuncu-beyazlı formayı giymişti.


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