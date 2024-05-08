Eczacıbaşı Dynavit'ten Naz Aydemir Akyol kararı!
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'la yeni sözleşme imzaladı.
ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz'ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.
Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen Naz Aydemir Akyol, 2004-2009 yılları arasında ve geride kalan sezon turuncu-beyazlı formayı giymişti.
Naz Aydemir Akyol haberleri eczacıbaşı haberleri eczacıbaşı dynavit haberleri Sözleşme haberleri Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!