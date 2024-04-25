Eczacıbaşı Dynavit'te Irina Voronkova gelişmesi!

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:38
Eczacıbaşı Dynavit'te Irina Voronkova gelişmesi!
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki oyuncusu Irina Voronkova'ya veda etti.

ECZACIBAŞI'NDAN İRİNA VORONKOVA KARARI

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enerjin, azmin ve bize kattıkların için teşekkürler Irina Voronkova, sen daima bu ailenin özel bir parçası olarak kalacaksın!" ifadesi kullanıldı.

Rus smaçör, 2022-2023 sezonunun başında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmuştu.


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