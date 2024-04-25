Eczacıbaşı Dynavit'te Irina Voronkova gelişmesi!
Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki oyuncusu Irina Voronkova'ya veda etti.
ECZACIBAŞI'NDAN İRİNA VORONKOVA KARARI
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enerjin, azmin ve bize kattıkların için teşekkürler Irina Voronkova, sen daima bu ailenin özel bir parçası olarak kalacaksın!" ifadesi kullanıldı.
Rus smaçör, 2022-2023 sezonunun başında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama