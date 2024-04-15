Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı devirdi, final serisinde öne geçti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 20:56
Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı devirdi, final serisinde öne geçti!
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Fenerbahçe Opet, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımından sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ile takip etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 8-4 üstün girdi. Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarda etkili olan sarı-lacivertliler, Eda Erdem'in kazandırdığı ace sayısıyla skoru 14-9'a getirdi. İkinci molaya da 18-12 önde giren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci setine Eda Erdem'in sayılarıyla giren Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayısıyla 6-2 üstünlüğü yakaladı. Drca'nın ace sayısıyla ilk molaya 7-2 önde giden sarı-lacivertliler, mola dönüşünde farklı 10 sayıya kadar çıkardı: 17-7. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ikinci seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Opet, mücadelenin üçüncü setine 5-0'lık seriyle başladı. Mola dönüşünde toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, hücumda Boskovic ile tehdit oluştururken savunmada da bloklarda etkili oldu ve farkı 1 sayıya indirerek skoru 9-8'e getirdi. Konuk ekip, Hande ve Elif'in çaprazdan hücumlarıyla 12-12'de skoru eşitlemeyi başardı. Jack-Kisal'ın smacıyla ilk kez öne geçen (14-15) misafir takım, molaya da 20-18 önde girdi. Mola dönüşü Eda Erdem ve Vargas ile skoru eşitleyen Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'in hücumdan boş dönmesiyle tekrar öne geçti: 21-20. Vargas'ın smacıyla skoru 22-20'ye getiren sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

Serinin dördüncü maçı 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit ev sahipliğinde saat 18.00'de yine aynı salonda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.


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