Eczacıbaşı evinde Bahçelievler Belediyespor'u devirdi!
Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 15. galibiyetini aldı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: Cebeci
Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Hande Baladın, Aybüke Özel, Nicoletti)
Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Şurgun, Almodovar, Simay Gazi)
Setler: 25-17, 25-17, 25-15
Süre: 70 dakika
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