Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 21:11

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.


Etiketler: #eczacıbaşı #vakıfbank #AXA Sigorta Kupa Voley

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