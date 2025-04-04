Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu!
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.
Etiketler: #eczacıbaşı #vakıfbank #AXA Sigorta Kupa Voley
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