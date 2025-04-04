Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 21:11

Güncelleme: 04.04.2025 - 21:11

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.