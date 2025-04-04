Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor maçı çağrısı: 'Son derbide yaşandığı gibi...'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi açıklama yayınladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi "Adil yönetim istiyoruz" başlıklı yazı yayınladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Adil Yönetim İstiyoruz
Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.
Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:
Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.
Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.
Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.
Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.
Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.
Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe’nin tarafı her zaman adaletten yanadır.
Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez."
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