Fenerbahçe için flaş iddia: 'Kaybedilecek ilk maçta...'

Hasan Şaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe için flaş iddia: 'Kaybedilecek ilk maçta...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:41

Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Açık YouTube kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır.

Pazar günü Trabzonspor maçı var. Eğer Trabzonspor'u yenemezse Fenerbahçe, şampiyonluğu da unutsun.

Artık toparlayamazsınız. Bu seyirci size sabır göstermez artık. Eyüp, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenemedin...

Galatasaray'ın 3 kez yenilmemesi bence Fenerbahçeli yöneticilerin bundan sonra hakemler hakkında konuşmasını zora soktu. Artık kimse inanmaz."


Etiketler: #fenerbahçe #Hasan Şaş #trabzonspor

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