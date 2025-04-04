Fenerbahçe için flaş iddia: 'Kaybedilecek ilk maçta...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:41

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:41

Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Açık YouTube kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır.

Pazar günü Trabzonspor maçı var. Eğer Trabzonspor'u yenemezse Fenerbahçe, şampiyonluğu da unutsun.

Artık toparlayamazsınız. Bu seyirci size sabır göstermez artık. Eyüp, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenemedin...

Galatasaray'ın 3 kez yenilmemesi bence Fenerbahçeli yöneticilerin bundan sonra hakemler hakkında konuşmasını zora soktu. Artık kimse inanmaz."