Fenerbahçe duyurdu: Savcılıktan Jose Mourinho kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucunu paylaştı.

Fenerbahçe duyurdu: Savcılıktan Jose Mourinho kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 18:48

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #jose mourinho

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