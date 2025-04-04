Fenerbahçe duyurdu: Savcılıktan Jose Mourinho kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucunu paylaştı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #jose mourinho
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