Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eda Erdem'den final serisi açıklaması: 'Beşinci maç çok zor olacak'

Eda Erdem'den final serisi açıklaması: 'Beşinci maç çok zor olacak'

16.04.2026 23:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eda Erdem'den final serisi açıklaması: 'Beşinci maç çok zor olacak'

Fenerbahçe Medicana Kaptanı Eda Erdem, 3-2 kazandıkları VakıfBank maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem, "Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" dedi.

Serinin 5'inci maçında iyi bir voleybol oynayarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Eda Erdem, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar için çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bugün uzun soluklu, finale yakışır bir maç oldu. Sahada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum, çok iyi bir ekip. Son ana kadar iki ekip de mücadelesini gösterdi. Çok güzel bir seyirci desteğimiz vardı. Gelen, izleyen herkese destekleri için teşekkür ederiz. Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİNCİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK"

Sezon finallerinde yer almalarına ve iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirten tecrübeli voleybolcu, "2 hedefi gerçekleştiremedik ama sezon finallerinde bizim de ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada takım oyunu oynadığınız zaman herkesi kullandığınız zaman gerçekten oyun çok farklı bir seviyeye çıkıyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi 5'inci maç çok zor olacak. Maçın stresi var. İki takım da yorgun ve çok istekli olacak" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #vakıfbank #Eda Erdem Dündar

Shakhtar Donetsk yarı finale çıktı! Arda Turan tarihe geçti... Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ukrayna ekibi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükselen ekip oldu.
PFDK açıkladı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını duyurdu.
Yağız Kaan Erdoğmuş bir ilki başararak dünya satranç tarihine geçti! Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u 4-1 mağlup etti ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranc tarihine adını yazdırdı.