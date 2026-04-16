Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.04.2026 21:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Shakhtar Donetsk yarı finale çıktı! Arda Turan tarihe geçti...

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ukrayna ekibi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

BİR İLKİ BAŞARDI 

Ev sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Ukrayna temsilcisi, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık'
Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'nin Başkanı Franco Soldati, katıldığı bir radyo programında Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun kulüpteki geleceği hakkında konuştu.
Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi!
Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında karşılaştığı VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.
Lionel Messi İspanya'da kulüp satın aldı!
Lionel Messi İspanya'da kulüp satın aldı! Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İspanya 3. Ligi ekibi UE Cornella'yı satın aldığı açıklandı.