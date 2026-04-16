16.04.2026 22:40:00
Yağız Kaan Erdoğmuş bir ilki başararak dünya satranç tarihine geçti!

Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u 4-1 mağlup etti ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranc tarihine adını yazdırdı.

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" unvanını aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonu'nun düzenlediği "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda mücadele eden Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

SATRANÇ TARİHİNE GEÇTİ

Monako'daki organizasyonda üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Erdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu (14 yaş) unvanının sahibi oldu. Daha önce bu unvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti.

Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2700 ELO barajını 16 yaşında aştı.

Genç sporcu, ayrıca Türk satranç tarihinin en yüksek ELO seviyesine ulaştı.

Turnuvanın altıncı ve son karşılaşması yarın oynanacak.

Shakhtar Donetsk yarı finale çıktı! Arda Turan tarihe geçti...
Shakhtar Donetsk yarı finale çıktı! Arda Turan tarihe geçti... Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ukrayna ekibi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükselen ekip oldu.
Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi!
Fenerbahçe Medicana seride durumu eşitledi! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında karşılaştığı VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.
PFDK açıkladı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
PFDK açıkladı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını duyurdu.