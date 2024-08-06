Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:23
Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena'da oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü mücadele edecek.

ÇİN 2 - 3 TÜRKİYE

1. set: 25 - 23

2. set: 21 - 25

3. set: 24 - 26

4. set: 25 - 21

5. set: 12 - 15

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.


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