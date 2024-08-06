Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena'da oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü mücadele edecek.
ÇİN 2 - 3 TÜRKİYE
1. set: 25 - 23
2. set: 21 - 25
3. set: 24 - 26
4. set: 25 - 21
5. set: 12 - 15
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
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