Altın madalya yolunda İtalya'ya yenildik: Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 22:30
Altın madalya yolunda İtalya'ya yenildik: Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı.

İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.


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