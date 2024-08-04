Çeyrek finali garantilemiştik: Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Mücadeleye iyi başlayan İtalya, oyunun başlarında 5 sayılık (7-2) fark yakalayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli, yine oyunu molayla durdurdu. Mücadelenin son bölümlerinde karşılıklı sayılar alınırken, ilk seti İtalya 25-14 önde tamamladı.
İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 3 sayı geriye düşen (13-10) milli takım, Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen İtalya, oyunun sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Son bölümlerde de etkili oyununu sürdüren İtalya, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi.
Üçüncü sete daha etkili başlayan taraf olan ay-yıldızlılar, setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakaladı. Milli takım, bu avantajını setin ortalarında artırsa da (12-16) İtalya, arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 16-16. İtalya, son anları çekişmeli geçen seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takımın bu turdaki rakibi diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
Salon: South Paris
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Mohamed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)
İtalya: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr (Gennaro, Cambi, Spirito, Antropova, Lubian)
Türkiye: Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, (Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Meliha Diken, Ebrar Karakurt)
Setler: 25-14, 25-16, 25-21
Süre: 68 dakika (21, 23, 24)
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