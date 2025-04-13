Ederson İngiltere Premier Lig tarihine geçti!

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Crystal Palace maçında yaptığı asist ile İngiltere Premier Lig tarihine geçti.

Ederson İngiltere Premier Lig tarihine geçti!
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AA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:41

İngiltere Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson, ligdeki 7. asistine imza attı.

Manchester City'nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı.

BU SEZONKİ 4. ASİSTİ

Premier Lig'den paylaşılan istatistiklere göre, Manchester City'de 56. dakikada James McAtee'nin golünün asistini yapan Ederson, lig tarihinde 7. asistini kaydetti.

Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi.

Ederson'un en yakın takipçisi olan ve son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.


Etiketler: #Ederson #Manchester City #İngiltere Premier Lig

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