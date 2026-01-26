Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ederson'un eşinden tepkilere yanıt: 'Bu yolda çok nankörlük yaşadık'

Ederson'un eşinden tepkilere yanıt: 'Bu yolda çok nankörlük yaşadık'

26.01.2026 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ederson'un eşinden tepkilere yanıt: 'Bu yolda çok nankörlük yaşadık'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, 1-1 biten Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından tepkilere ve olumsuz yorumlara yanıt veren Lais Moraes, sarı-lacivertli taraftarları moralli olmaya çağırdı.

"BU YOLDA ÇOK FAZLA NANKÖRLÜK YAŞADIK"

Lais Moraes paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önce başka bir video paylaşmıştım. Ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum.

Futbol dünyasında yeni değilim. Bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemde geçtiğine inanmıyorum. Kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin. Sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."

Image

İlgili Konular: #göztepe #fenerbahçe #Ederson

İlgili Haberler

Stanimir Stoilov'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Stanimir Stoilov'dan Fenerbahçe maçı açıklaması! Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız ve Youssef En-Nesyri açıklaması!
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız ve Youssef En-Nesyri açıklaması! Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 3-0 kazandıkları Napoli maçının ardından görüşlerini aktardı. İtalyan teknik direktör Spalletti, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın performansı ve Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin transferi hakkında konuştu.
Domenico Tedesco'dan forvet transferi açıklaması: 'Burada olduğumdan beri...'
Domenico Tedesco'dan forvet transferi açıklaması: 'Burada olduğumdan beri...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından görüşlerini aktardı.