Ederson'un eşinden tepkilere yanıt: 'Bu yolda çok nankörlük yaşadık'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından tepkilere ve olumsuz yorumlara yanıt veren Lais Moraes, sarı-lacivertli taraftarları moralli olmaya çağırdı.

"BU YOLDA ÇOK FAZLA NANKÖRLÜK YAŞADIK"

Lais Moraes paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önce başka bir video paylaşmıştım. Ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum.

Futbol dünyasında yeni değilim. Bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemde geçtiğine inanmıyorum. Kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin. Sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."