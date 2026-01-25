Domenico Tedesco'dan forvet transferi açıklaması: 'Burada olduğumdan beri...'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"2 PUAN KAYBETTİK AMA..."

Tedesco'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız gerekiyor."

"Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor."

Domenico Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

- Kendini formsuz buluyor mu? Yiğit Efe'nin sağ bekte olması, yapılan değişiklikler, Musaba'nın oyundan alınması, Kerem'in girmesi, En-Nesyri'nin yedek kalması vb. Bunlarla ilgili eleştiri yaptı mı?

Domenico Tedesco: "Bugün iyi maç çıkardık. Sezonun ilk yarısında Göztepe'ye karşı oynanan maçı izlediniz, siz kıyası yaparsınız, ben izlemedim."

"BİRİ SUÇLANACAKSA YİĞİT EFE DEĞİL"

"Yiğit Efe Demir son maçlarda çok iyiydi. Alanya maçından sonra siz dediniz, 'Yiğit Efe'yi oynatmak doğru karardı' diye. Bugün ilk 11'de başlama sebebi, rakibin atacağı uzun toplara karşı bizim de uzun boylu oyunculara ihtiyacımız vardı. Yiğit de harika performans gösterdi. Yaptığı ilk faulde sarı kart gördü, sonra da bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Görmüş olduğu sarı kart, net sarı karttı. Sarı kart sonrasında iyi idare etti. Yediğimiz golde büyük hata yaptı ama bu tarz şeyler olabilir. Biri suçlanacaksa bu Yiğit Efe değil, ben olmalıyım. Yiğit Efe genç ve çok büyük potansiyele sahip biri."

"Mert Müldür'de çok fazla fiziksel yük vardı. Aston Villa maçında çok iyi oynadı. İsmail'i gördünüz, sakatlandı. Mert 45 dakikadan fazla oynasa sakatlanma riski vardı. Alanyaspor, Göztepe, Aston Villa ile oynadık, şimdi FCSB, Kocaelispor ve sonra Trabzonspor... Bu maçları oynuyoruz. Değiştirmek zorundayız. Bükreş'te kimi oynatacağım bilmiyorum. Değişiklik yapmalıyım, çünkü oyuncuların hepsi limitte."

"2 PUAN KAYBETTİK, SEZONU DEĞİL!"

- Bugün son bölümde En-Nesyri ısınıyordu. Takım 38 orta yapmış, 10'u isabetli. Oyun En-Nesyri'ye bakıyordu, oyuna girmemesinde özel bir sebep var mıydı?

Domenico Tedesco: "Açıkçası size şaşırıyorum. Sahaya bakınca Duran, Talisca, Asensio, Musaba, Kerem sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncumuz sahadaydı. Golü bulmalıydık. Çok çok fazla pozisyon ürettik. Bilerek atamadık değil. Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. 6 hafta önce Mert Müldür'ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığı söylenmişti, bugün 'neden oynamıyor' deniyor. Çok fazla siyah ve beyaz var. Yavaş yavaş sakin gitmeliyiz. Bugün organize, iyi, tehlikeli kontrataklar yapan bir takıma karşı oynadık. 2 puan kaybettik, sezonu değil! Dersler çıkarmalı, önümüze bakmalı ve oyuncuları fiziksel olarak en iyi şekilde toparlamalıyız."

"1-1 ÜZÜCÜ, YAZIK..."

"Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kalecilerin top kurtarması bekleniyor. Sadece Türkiye'ye özel bir durum değil bu. Alanyaspor'un ilk şutu ve bugün rakibin ilk şutu gol oldu. Ben de gol olmasını istemezdim. Bazen zor olabiliyor, bazen mümkün olmayabiliyor. Bu hatalar zinciri. Öncelikle top kaybı, ikinci sırada iyi pozisyon almamak, kontra baskı yapmamak, ortayı engellememek, en son adam adama markaj yapmamak... Bu zincirleme bir etki. Şanssızız. Rakibin ilk şutu gol oldu. İyi de bir performans sergiliyorduk. Yüzde 80'den fazla topa sahip olduk. Pek çok şeyi iyi yaptık. 1-1 üzücü, yazık bir durum."

"Rakibin hakkını vermeliyiz. Çok organize takım, oynamak istediği futbola uygun futbolcuları almışlar. Haklarını vermeliyiz. Oynamış oynadıkları maçlara, attıkları gollere bakarsanız çok tehlikeli bir takım. İkinci top uzmanı bir takım. Biz de bugün iyi bir oyun sergiledik. İlk yarıda kenarlarda çoğalmaları doğru yaptık, doğru zamanda oyun yönü değiştirdik, topa sahip olduk, rakibin baskısını kırdık. Baskı yapmayı başaramadılar ama golü atmalıydık. Aston Villa maçının şiddeti yüksekti, 4 oyuncuyu değiştirdim 11'de. Edson'u da oynatmak istedim ama dün antrenmanda ağrısı oldu. İmkanım olsaydı İsmail'i de dinlendirecektim."

"GELDİĞİMDEN BERİ FORVET BAKIYORUZ"

- En-Nesyri ile Juventus görüştü. Juventus'tan transferin gerçekleşmeyeceği yönünde bir açıklama geldi. En-Nesyri'nin kalması durumunda bağları koptu Fenerbahçe taraftarıyla. En-Nesyri kalırsa Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı, forvet ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?

Domenico Tedesco: "Evet, bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru."