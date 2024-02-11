Edin Dzeko, 5 haftalık gol orucunu sonlandırdı
Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında ağları havalandırarak ligde 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Alanyaspor maçı öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.
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