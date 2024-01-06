Edin Dzeko'nun eşinden İstanbul itirafı: 'Korkuyordum'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:55

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:55

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, Türkiye'deki yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek televizyonundan Face TV’ye konuşan Amra Dzeko, Edin Dzeko’nun transferinden önce Türkiye’ye birçok kez tatile geldiğini vurguladı.

Amra, Türkiye’deki insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için Türkçe dersi aldığını da açıkladı.

Röportaja Türkçe, "Günaydın" diyerek başlayan Amra, "Beş dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu beş dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Sürekli fiillere ek konuluyor. Amerikalı, İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelime de anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil" dedi.

"İSTANBUL'DAN KORKUYORDUM"

İstanbul ile ilgili de konuşan Amra Dzeko, şunları söyledi:

"İstanbul’u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var. Sakin, huzurlu. Doğanın içinde.

Şehre inmek istediğimiz zaman akşam yemeğe çıkacağımız zaman Beşiktaş buradan 20 dakika... Ama doğru zamanlarda çıkmayı biliyoruz tabi. Köprüden ne zaman geçeceğiz biliyoruz.”

"DZEKO FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"

Amra Dzeko, "İleride Saraybosna’ya dönecek misiniz?" sorusunu ise, "Gelecekte bu olur mu diye bazen Edin ile konuştuğumuzda, kendisi, 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' diyor. Futbolu çok seviyor. Kalbiyle seviyor. İlerde göreceğiz" sözleriyle yanıtladı.