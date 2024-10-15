Edin Dzeko ile Roland Sallai oynadı: Macaristan 3 puanı iki golle aldı!

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etti.

Edin Dzeko ile Roland Sallai oynadı: Macaristan 3 puanı iki golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:29

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Bosna Hersek, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Bilino Polje'deki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai attı. 38'de ağları havalandıran Szoboszlai, 50'de ise penaltıyı gole çevirdi.

DZEKO VE SALLAİ OYNADI

Bosna Hersek'te Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı. Macaristan'da Roland Sallai ise 68'de oyundan çıktı.

Bo sonuçla birlikte Macaristan, 5 puana yükseldi. Bosna Hersek, 1 puanda kaldı.

Macaristan, bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek ise Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Edin Dzeko #Roland Sallai #Bosna Hersek #Macaristan

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