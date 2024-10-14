Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor: İzlanda 2-4 Türkiye

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:47

Güncelleme: 14.10.2024 - 23:47

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Laugardalsvöllur'da oynanan maçı A Milli Takım 4-2 kazandı.

İzlanda, karşılaşmanın 3. dakikasında Orri Oskarsson ile 1-0 öne geçti. Türkiye, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı.

PENALTI İPTAL OLDU

Milliler, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. İzlanda 83. dakikada Gudjohnsen ile skoru 2-2'ye getirdi. Türkiye'de Arda Güler 88. dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Maçın son bölümünde bu kez Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve mücadele Türkiye'nin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada A Milli Takımımızın kazandığı penaltı atışını gole çevirse de topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

TARİHİ GALİBİYET

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, İzlanda'yı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.

Bu sonucun ardından Türkiye puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, 16 Kasım'da Galler ile karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Karadağ'la karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen.

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Kerem.

Karşılaşmanın önemli anları | İzlanda 2-4 Türkiye

90' GOL | Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

90' Kenan Yıldız çıkıyor. Bertuğ oyunda.

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Golü atan Arda çıkıyor. Samet Akaydin oyunda!

88' Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı harika pres topu Arda'ya kazandırdı. Arda topu boş kaleye yuvarladı.

88' GOL | Arda Güler, milli takımımızı öne geçiren golü kaydetti.

85' Orkun'un savunma arkasına attığı pası Yunus önüne alamadı.

84' Sağ kanattan açılan ortada ceza sahasında kafayla golü buldular.

83' GOL | Gudjohnsen İzlanda'ya beraberliği getiren golü kaydetti.

81' İzlanda'da Thomasson sarı kart görüyor.

78' Milli takımda Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Eren Elmalı ile Yunus Akgün dahil oldu.

77' Penaltı yok. Oyuncu değişikliği olacak.

77' İzlanda penaltı bekliyor.

76' Hakem VAR ile iletişim halinde.

76' Çizgiden Merih ile topu çıkartıyoruz.

67' GOL | Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan bulduğu gol ile milli takımımızı öne geçirdi.

63' İrfan çalımlarla harika geldi. Ceza sahasının dışından çektiği harika şut gol oldu.

62' GOL | İrfan Can Kahveci, milli takımımızın beraberlik golünü kaydetti.

59' Savunma arkasına atılan pası Abdülkerim karşıladı.

58' Kenan sağa bıraktı. Zeki'nin ortasında kaleci çıkarak topu aldı.

57' Sağ kanattan tehlikeli geldiler. Açılan ortayı karşıladık. Korner!

56' Milli takımda Kenan Yıldız hakeme itirazdan sarı kart gördü.

55' Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'ın kazandığı penaltıyı gole çevirdi ancak vuruş sırasında ayağı kayan Hakan, topa iki kere vurduğu için çift vuruş kararı verildi.

54' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladık.

52' Arda'nın çektiği şutu ceza sahasında karşıladılar. Penaltı bekliyoruz!

51' Ceza sahasında penaltı bekliyoruz!

50' Kendi sahamızın sol kanadında Ferdi yerde. Karar faul

49' Kenan'ın çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya İrfan harika bir kafa vurdu. Kaleci zor pozisyonda topu çıkarmayı başardı.

49' Hakan araya girerek topu kazandı ve atağı başlattı. Sağda Arda ile oynadı. Arda savunma arkasına Hakan'a bıraktı. Hakan'ın ortası savunmadan sekerek direğe çarptı.

48' Kenan Yıldız ceza sahasında topu önünde buldu. Kenan'ın şutu savunmadan sekip kaleye gitti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave ediliyor.

44' Ferdi'nin ceza sahası içinden çektiği şut kalecinin üstüne gitti.

43' Kenan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutu kaleci iki seferde kontrol etti.

42' Sol kanata açılan pas Kerem'e gelmedi.

41' Maç spikerinden reklam panoları hakkında bir açıklama geldi: ''Saha kenarındaki reklamlarla kanalımızın hiçbir alakası yoktur''

36' Uzaklardan çekilen şutu kaleci Uğurcan sektirdi. Dönen topu uzaklaştırdık.

35' Milli oyuncumuz Merih Demiral, yaptığı faul sonrası itirazdan dolayı sarı kart gördü.

33' İzlanda'da Mikael Egill Ellertsson, Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

31' İzlanda kontraya çıktı. Savunmamız hemen yerini aldı.

26' Savunma arkasına atılan harika pasta Kenan çizgide topla buluştu. Kenan, Ferdi'ye gönderdi. Ferdi topu kontrol edemedi.

25' Savunma arkasına atılan pası Uğurcan çıkarak kontrol etti.

23' Kerem'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23' Orri Oskarsson'ın ceza sahasının dışından çektiği şut az farkla dışarı gitti.

21' Arda'nın ceza sahasına kestiği ortada Kenan topla buluşamadı.

19' Savunma arkasına atılan pasta Orri Oskarsson topla buluştu. Çektiği şutu Uğurcan kurtardı fakat öncesinde ofsayt var.

18' Kenan'ın savunma arkasına attığı pasta Kerem topla buluşamadı.

16' Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan içeri çevirdi. İzlanda savunması topu karşıladı. Penaltı beklentimiz var.

15' Kerem ile soldan geldik. Savunmadan seken top Arda'nın önüne düştü. Arda'nın ayak içi şutu dışarı gitti.

13' İrfan ceza sahasına çevirdi. Arda Güler'in kafasını kaleci kurtardı.

12' Arda'nın ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan döndü.

11' Hakan Çalhanoğlu ile sol kanattan korner kullanacağız.

10' Kenan soldan geldi. Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin ortası savunmadan döndü.

9' Kerem savunma arkasında topla buluştu fakat karar ofsayt

8' Kerem ve Arda ile ceza sahasına girdik seken topu kaleci kontrol etti.

6' Ceza sahasında seken topu Hakan harika tamamladı. Hakan'ın uzaklardan çektiği bu şutu kaleci harika kurtardı.

5' Arda ceza sahasında topla buluştu fakat savunma başarılı.

4' Savunma arkasına atılan pasta Orri Oskarsson topla buluştu. Sürerek geldi. Ceza sahasının sağından çektiği şut gol oldu.

3' GOL | İzlanda, Oskarsson'un golü ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.