Edin Dzeko'dan Galatasaray paylaşımına tepki! 'Utanç verici'
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ediyor.
Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap verdi.
Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullandı.
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