Edin Dzeko'dan Galatasaray paylaşımına tepki! 'Utanç verici'

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:23
Edin Dzeko'dan Galatasaray paylaşımına tepki! 'Utanç verici'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullandı.


Edin Dzeko fenerbahçe galatasaray

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den maç sonu tepki: 'Hiç birinin gücü yetmeyecek…'

Fenerbahçe'den maç sonu tepki: 'Hiç birinin gücü yetmeyecek…'
Okan Buruk'tan derbi öncesi tepki: 'Fenerbahçe bizi provoke etti'

Okan Buruk'tan derbi öncesi tepki: 'Fenerbahçe bizi provoke etti'
Kadıköy'de sessiz gece: Dev derbide kazanan çıkmadı! Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Kadıköy'de sessiz gece: Dev derbide kazanan çıkmadı! Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler